Les bêtes au bois dormant – exposition de Gaelle Allart Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux
Les bêtes au bois dormant – exposition de Gaelle Allart Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux samedi 17 janvier 2026.
Les bêtes au bois dormant – exposition de Gaelle Allart 17 janvier – 14 mars 2026 Le Carré Blanc – Expositions Marne
Entrée libre
Horaires:
Mardi 14h-17h
Mercredi 10h-12h/14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h/14h-17h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-17T10:00:00 – 2026-01-17T12:00:00
Fin : 2026-03-14T14:00:00 – 2026-03-14T17:00:00
Sam. 17 jan. > Sam. 14 mar.
Gaëlle trempe ses doigts dans l’encre de l’imaginaire à peu près tous les jours. Elle Illustre des livres, fabrique des tampons géants et crée des expositions où le réel percute le quotidien démasqué et laisse place à la rêverie. Bienvenue dans la forêt des bêtes endormies ! Des bêtes fantastiques, étranges, fabriquées avec du bois peint et du tissu coloré. Et toi, que vois-tu dans leurs formes ?
Le Carré Blanc – Expositions Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
Exposition Tinqueux culture