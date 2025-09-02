Les bêtes au bois dormant – exposition de Gaelle Allart Le Carré Blanc – Expositions Tinqueux

Les bêtes au bois dormant – exposition de Gaelle Allart 17 janvier – 14 mars 2026 Le Carré Blanc – Expositions Marne

Entrée libre

Horaires:

Mardi 14h-17h

Mercredi 10h-12h/14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h

Samedi 10h-12h/14h-17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-17T10:00:00 – 2026-01-17T12:00:00

Fin : 2026-03-14T14:00:00 – 2026-03-14T17:00:00

Sam. 17 jan. > Sam. 14 mar.

Gaëlle trempe ses doigts dans l’encre de l’imaginaire à peu près tous les jours. Elle Illustre des livres, fabrique des tampons géants et crée des expositions où le réel percute le quotidien démasqué et laisse place à la rêverie. Bienvenue dans la forêt des bêtes endormies ! Des bêtes fantastiques, étranges, fabriquées avec du bois peint et du tissu coloré. Et toi, que vois-tu dans leurs formes ?

Le Carré Blanc – Expositions Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Exposition Tinqueux culture