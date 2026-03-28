Les Bibliothèques au Bassin de la Villette

Les bibliothèques du 19ᵉ arrondissement sortent de leurs murs et vous donnent rendez‑vous au bord du bassin de la Villette pour un moment de détente, de découverte et de plaisir partagé.

Du 4 juillet au 22 août, du mardi au samedi de 10h à 12h30, un espace convivial vous attend pour lire, créer, jouer… ou simplement profiter de l’été au fil de l’eau.

Installez‑vous confortablement sous un parasol ou à l’ombre des arbres et plongez dans une sélection de livres pour tous les âges : albums jeunesse, BD, romans, documentaires… De quoi satisfaire les lecteurs curieux, les petits explorateurs comme les grands rêveurs.

Mais les BHLM, ce n’est pas seulement de la lecture. Les bibliothécaires vous proposent aussi des ateliers créatifs pour laisser libre cours à votre imagination et des jeux de société pour partager un moment ludique.

Que vous soyez en famille, entre amis, ou en solo, c’est l’occasion idéale de vivre un moment simple et joyeux, dans une ambiance estivale et détendue. Une parenthèse culturelle et rafraîchissante, ouverte à toutes et tous, pour savourer l’été autrement.

Un rendez‑vous gratuit, accessible et chaleureux, à ne pas manquer au cœur du 19ème arrondissement !

Cet été, venez profiter de lectures, d’ateliers et de jeux au bord de l’eau en compagnie des Bibliothèque du 19ème arrondissement.

Du samedi 04 juillet 2026 au samedi 22 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T12:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:30:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:30:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T12:30:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:30:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T12:30:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T12:30:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:30:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:30:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T12:30:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T12:30:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:30:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:30:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T12:30:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:30:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T12:30:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T12:30:00+02:00



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