Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris
Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris jeudi 9 avril 2026.
Paris peut s’enorgueillir d’avoir des bibliothèques publiques installées dans des endroits prestigieux. Le roi de France Charles V a constitué le premier fond avant que François Ier n’exige le dépôt légal ce qui a considérablement enrichi les collections d’ouvrages. Les bibliothèques conservent des documents écrits mais aussi de fabuleux trésors, tels à la Bibliothèque Nationale de France, le fauteuil dit du roi Dagobert. La BnF comprend quatre sites : le plus ancien, le carré Richelieu, la bibliothèque de l’Arsenal, celle de l’Opéra et le plus récent, construit à la fin du XXe siècle. Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.
BNF Carré Richelieu, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque de l’Opéra, BNF François Mitterrand : Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.
Le jeudi 09 avril 2026
de 14h15 à 16h15
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T17:15:00+02:00
fin : 2026-04-09T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T14:15:00+02:00_2026-04-09T16:15:00+02:00
Club Montparnasse 92 bis rue du Bld Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
Afficher la carte du lieu Club Montparnasse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026