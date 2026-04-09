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Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris

Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris

Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Club Montparnasse

Adresse : 92 bis rue du Bld Montparnasse

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : jeudi 9 avril 2026

Paris peut s’enorgueillir d’avoir des bibliothèques publiques installées dans des endroits prestigieux. Le roi de France Charles V a constitué le premier fond avant que François Ier n’exige le dépôt légal ce qui a considérablement enrichi les collections d’ouvrages. Les bibliothèques conservent des documents écrits mais aussi de fabuleux trésors, tels à la Bibliothèque Nationale de France, le fauteuil dit du roi Dagobert. La BnF comprend quatre sites : le plus ancien, le carré Richelieu, la bibliothèque de l’Arsenal, celle de l’Opéra et le plus récent, construit à la fin du XXe siècle. Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.

BNF Carré Richelieu, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque de l’Opéra, BNF François Mitterrand : Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.
Le jeudi 09 avril 2026
de 14h15 à 16h15
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T17:15:00+02:00
fin : 2026-04-09T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T14:15:00+02:00_2026-04-09T16:15:00+02:00

Club Montparnasse 92 bis rue du Bld Montparnasse  75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com


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