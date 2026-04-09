Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris

Paris peut s’enorgueillir d’avoir des bibliothèques publiques installées dans des endroits prestigieux. Le roi de France Charles V a constitué le premier fond avant que François Ier n’exige le dépôt légal ce qui a considérablement enrichi les collections d’ouvrages. Les bibliothèques conservent des documents écrits mais aussi de fabuleux trésors, tels à la Bibliothèque Nationale de France, le fauteuil dit du roi Dagobert. La BnF comprend quatre sites : le plus ancien, le carré Richelieu, la bibliothèque de l’Arsenal, celle de l’Opéra et le plus récent, construit à la fin du XXe siècle. Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.

BNF Carré Richelieu, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque de l’Opéra, BNF François Mitterrand : Partons à la découverte de ces lieux chargés d’histoire qui reçoivent des publics très diversifiés et où des bibliothécaires chevronnés et des expositions temporaires continuent d’allumer l’étincelle.

Le jeudi 09 avril 2026

de 14h15 à 16h15

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T17:15:00+02:00

fin : 2026-04-09T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T14:15:00+02:00_2026-04-09T16:15:00+02:00

Club Montparnasse 92 bis rue du Bld Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



Afficher la carte du lieu Club Montparnasse et trouvez le meilleur itinéraire

