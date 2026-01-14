Les bibliothèques du 12e font leur cinéma : Prix du Public Les Yeux Doc, 6e édition Médiathèque Hélène Berr Paris

6 films sélectionnés par la Bibliothèque publique d’information dans le catalogue Les Yeux Doc ont été soumis au vote des bibliothécaires qui ont choisi leurs 3 films préférés.

Vous êtes conviés à 3 projections à la bibliothèque Saint-Éloi, samedi 14 mars, vendredi 20 mars et samedi 21 mars 2026 (séance en présence d’interprètes LSF/FR). Des bibliothécaires de la médiathèque Hélène Berr seront présents pour un échange autour du film projeté à la fin de chaque séance. Vous pourrez ensuite voter pour votre coup de coeur !

Projections à la bibliothèque Saint-Éloi

zou ; Crédits : Claire Glorieux

Zou

Ahmad Shah, tailleur afghan, aurait eu une vie simple et heureuse s’il n’y avait eu la guerre et les Talibans. Mais voilà, raconte-t-il, il a vu sa jambe arrachée par une mine, puis a dû s’exiler à des milliers de kilomètres de son épouse et de leurs enfants. En France, il a rencontré Gonzague, qui l’a aidé à se reconstruire. Cette histoire de lutte et d’amitié à deux voix est mise en image en papiers découpés et en points de couture, comme on suture une plaie pour qu’elle cicatrise, comme on bâtit pour son existence, patiemment et avec trois fois rien, un décor fragile qui tient lieu d’écrin.

un film de Giulia Amati (2022, 88’), sous-titrage en français

samedi 14 mars, 16h

adultes

sur inscription dès le 14 février auprès de la bibliothèque Saint-Éloi à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30

Pierre Feuille Pistolet-Maciek Hamela ; Crédits : Pierre Feuille Pistolet-Maciek Hamela

Sur la route de l’exil : Pierre Feuille Pistolet

un film de Maciek Hamela (2023, 85’), sous-titrage en français

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine pour évacuer bénévolement des habitant·es, quelques temps après le début de l’invasion russe. Le véhicule devient un refuge fragile et éphémère pour des exilé·es de tous âges. Le réalisateur Maciek Hamela est au volant. Au fil des trajets, il donne à chaque personnage une même importance et à son récit une valeur universelle, documentant les ravages de la guerre, l’exode du peuple ukrainien, mais aussi la capacité humaine à survivre et à s’entraider.

vendredi 20 mars, 18h

adultes

sur inscription dès le 20 février auprès de la bibliothèque Saint-Éloi à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30

Kristos, le dernier enfant ; Crédits : Giulia Amati

Kristos, le dernier enfant

un film de Giulia Amati (2022, 88’), sous-titrage en français

Des trente habitant·es de la petite île d’Arki, en Grèce, Kristos est le dernier enfant. Cadet d’une lignée de bergers, le garçon achève sa scolarité à l’école primaire, où il apprenait seul avec son institutrice depuis plusieurs années. À la prochaine rentrée, il devra intégrer le collège sur l’île de Patmos ; mais parviendra-t-il à quitter ses proches, ses chèvres, ses chiens, la nature qui l’entoure, et à prendre le large ? Giulia Amati inscrit en profondeur la vie de l’enfant dans son quotidien insulaire parmi les adultes, pour en révéler l’isolement comme la beauté solaire.

samedi 21 mars, 16h

adultes

en présence d’interprètes LSF/FR



sur inscription dès le 21 février auprès de la bibliothèque Saint-Éloi à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr ou au 01 53 44 70 30

Le Prix du Public Les Yeux Doc… est proposé par la Bibliothèque publique d’information en partenariat avec ARTE, InMedia Technologies, Mediapart, Images documentaires, Le Blog documentaire, aux bibliothèques proposant la plateforme numérique Les Yeux Doc à leurs usagers. Ce Prix a pour but de promouvoir et diffuser des films documentaires de création par le biais du Catalogue national de films documentaires-Les Yeux Doc.

La 6e édition du Prix du Public Les yeux doc vous invite à célébrer le cinéma documentaire dans les bibliothèques du 12e arrondissement ! Assistez à 3 projections dont une accessible au public sourd et votez pour le film que vous aurez préféré.

