Les bibliothèques hors les murs : édition 2026

Les bibliothèques de Paris invitent bébés, enfants, adolescents et adultes à venir lire et se faire lire des livres dans les parcs et jardins. Albums d’images, contes, histoires à lire, à feuilleter ou à écouter sont à retrouver chaque semaine dans un jardin de Paris. Plus d’une cinquantaine de bibliothèques et de parcs et jardins parisiens sont mobilisés !

L’opération Bibliothèques hors les murs, c’est aussi à Paris Plages, dans l’espace des bibliothèques au bassin de la Villette (19e).

Assis à l’ombre d’un arbre, allongé sur l’herbe, au bord de l’eau, faites une pause estivale avec un livre !

Cet été, les bibliothèques et médiathèques s’installent de nouveau dans les parcs et jardins parisiens, et prennent aussi possession de Paris Plages !

Du mercredi 01 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :

gratuit Tout public.

