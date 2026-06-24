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LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MONTGIROUX Alexain

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MONTGIROUX Alexain jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Ecluse de Mongiroux
Ville
53240 Alexain
Département
Mayenne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Alexain

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MONTGIROUX

Ecluse de Mongiroux Alexain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque ! 
Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans.

En cas de mauvais temps, la séance est annulée.   .

Ecluse de Mongiroux Alexain 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81  reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

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English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MONTGIROUX Alexain a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne