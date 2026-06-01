LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Rue de l’École Saint-Georges-Buttavent mardi 30 juin 2026.

Saint-Georges-Buttavent

LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE

Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

RDV à la bibliothèque de Saint Goerges Buttavent le 30 juin à 17h !

Cet été, les histoires s’échappent des bibliothèques et vont à votre rencontre !

Informations au 02 43 11 19 81

De 3 à 6 ans .

Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

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English :

Meet us at the Saint Goerges Buttavent library on June 30th at 5pm!

L’événement LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co