LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Rue de l’École Saint-Georges-Buttavent
LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Rue de l’École Saint-Georges-Buttavent mardi 30 juin 2026.
Saint-Georges-Buttavent
LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE
Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 17:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
RDV à la bibliothèque de Saint Goerges Buttavent le 30 juin à 17h !
Cet été, les histoires s’échappent des bibliothèques et vont à votre rencontre !
Informations au 02 43 11 19 81
De 3 à 6 ans .
Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
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English :
Meet us at the Saint Goerges Buttavent library on June 30th at 5pm!
L’événement LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co