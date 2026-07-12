Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Lieu-dit Roscadec Scaër
mercredi 12 août 2026 · Lieu-dit Roscadec · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie
Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir l’élevage caprin de Pauline. Vous pourrez déambuler librement sur la ferme avant de goûter aux différents produits fabriqués sur place.
Vente de produits fermiers
Une belle escapade à vivre en famille ou entre amis ! .
Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 66 62 80 26
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English :
L’événement Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Scaër a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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