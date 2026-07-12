Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Lieu-dit Roscadec Scaër

Informations pratiques

Scaër

Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir l’élevage caprin de Pauline. Vous pourrez déambuler librement sur la ferme avant de goûter aux différents produits fabriqués sur place.

Vente de produits fermiers

Une belle escapade à vivre en famille ou entre amis ! .

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 66 62 80 26

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English :

L’événement Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Scaër a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS