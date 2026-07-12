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AGENDA · Scaër

Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Lieu-dit Roscadec Scaër

samedi 1 août 2026 · Lieu-dit Roscadec · Scaër

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lieu-dit Roscadec
Adresse
Les biquettes de Roscadec
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir l’élevage caprin de Pauline. Vous pourrez déambuler librement sur la ferme avant de goûter aux différents produits fabriqués sur place.
Vente de produits fermiers
Une belle escapade à vivre en famille ou entre amis !   .

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 66 62 80 26 

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English :

L’événement Les biquettes de Roscadec Visite de la chèvrerie Scaër a été mis à jour le 2026-04-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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