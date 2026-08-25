mercredi 26 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Les Bizh viennent jouer en plein air ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 26 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

✨ Un cabaret d’impro frais, spontané

Les Bizh viennent jouer en plein air !

Mercredi 26 août à 20h00

✨ Un cabaret d’impro frais, spontané

Sous les arbres, au bord de l’eau, ambiance chill et festive garantie. Il ne manque plus que vous (et vos potes) pour que la magie opère

Guinguette du Parc des Bois – Parc des Gayeulles, Rennes

Début du spectacle : 20h00

Entrée libre – Participation au chapeau

Venez tôt, commandez un verre et profiter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T22:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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