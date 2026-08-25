Les Bizh viennent jouer en plein air ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
mercredi 26 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Les Bizh viennent jouer en plein air ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 26 août, 20h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
✨ Un cabaret d’impro frais, spontané
Les Bizh viennent jouer en plein air !
Mercredi 26 août à 20h00
✨ Un cabaret d’impro frais, spontané
Sous les arbres, au bord de l’eau, ambiance chill et festive garantie. Il ne manque plus que vous (et vos potes) pour que la magie opère
Guinguette du Parc des Bois – Parc des Gayeulles, Rennes
Début du spectacle : 20h00
Entrée libre – Participation au chapeau
Venez tôt, commandez un verre et profiter !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-26T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T22:30:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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