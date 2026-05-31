Bab’el Dañs – Fête de la parentalité à Cleunay, Bâtiment à Modeler (B.A.M), Rennes

Bab’el Dañs – Fête de la parentalité à Cleunay Mercredi 26 août, 18h30 Bâtiment à Modeler (B.A.M) Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T18:30:00+02:00 – 2026-08-26T19:30:00+02:00

Dans le cadre de la Fête de la parentalité à Cleunay, la Compagnie Dounia propose un temps mêlant invitation à danser avec Bab’El Dañs.

Ce temps met en lumière la transmission intergénérationnelle et la diversité des parcours, au cœur du projet Danses en Héritage.S.

Bab’el Dañs s’empare du dancefloor pour en faire un espace de partage et de résistance, porté par une énergie collective et positive. À travers les danses diasporiques, ici et maintenant, du raï au chaâbi, en passant par la dabke, le plinn ou le chigoma, le public est invité à entrer dans le mouvement et à vivre un moment vibrant et inclusif.

Avec Fatima Leghzal comme meneuse de danse, DJ Freshhh aux platines et Ronan Despres à la batterie, notre espace public, devient un lieu de rencontre où se croisent rythmes, histoires et identités, et où danser ensemble devient un acte de joie, de lien et d’affirmation collective.

Bâtiment à Modeler (B.A.M) 2 rue André Trasbot 35000 Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Une invitation à danser pour découvrir les danses et musiques de Bab’el Dañs

Gérard Payelle