Les Blanottes Le Bourg Blanot

Blanot

Les Blanottes

Le Bourg Dans tout le village Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 23:59:00

Date(s) :

2026-05-24

Cette année, la fameuse fête des Blanottes déploie sa chèvre mascotte, ses spectacles et concerts toutes générations, son lancer de pantoufles, son défilé, ses ateliers, son marché et stands variés, son bal, sa scène ouverte, son dj set enflammé et autres joyeusetés…

Marque dans ton agenda, sur le calendrier de la cuisine et préviens tes voisin•es:

Au programme

Des spectacles et rencontres avec les compagnies La Cabane à Chèvres , Les Îles Voisines et La Casa-Mot

La musique avec Maconov Orkestar (fanfare aires de Balkans) Youk Trio (bal-folk), Le cœur des flammes avec Mira Ceti (chants trads printaniers) et la DJ Mona HKL (electro-trad anti-world music)

Une parade costumée, venez déguisés ! Sinon aura aussi un stand de maquillage et accessoires organiques à disposition de toutes et tous ;

Du local et du bio à boire et à manger, grâce à des producteur.ices du territoire ;

Un marché d’artistes et artisan•es dans les cours des habitant•es ;

Une visite/conférence dans l’Église Saint-Martin, des ateliers à découvrir ;

Des espaces calmes, poétiques, musicaux, de détente semés au gré des jardins

Et plus encore…

Toute la farandoles de bénévoles, artisan•es, artistes et habitant•es attendent avec impatience de fêter les beaux jours avec vous !

* Et n’oubliez pas de covoiturer et prévoyez du liquide, pas de CB !

Devenir bénévole ?

Je veux bénévoler -> contact par mail .

Le Bourg Dans tout le village Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 27 16 77 cafe.asso.lecoing@gmail.com

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English : Les Blanottes

L’événement Les Blanottes Blanot a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II