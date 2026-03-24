Les Blues2Men Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau

Les Blues2Men

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un blues authentique quasi dans son état originel: un résonateur ancestral puissant et sensuel. Un harmonica sincère, généreux. Une voix habitée. .

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Blues2Men

L’événement Les Blues2Men Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)