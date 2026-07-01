Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz
jeudi 30 juillet 2026 · Cinéma Le Sélect · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour
Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
A Saint-Jean-de-Luz, le cinéma Le Sélect accueillera le 30 juillet 2026 une projection en avant-première du documentaire Les bonnes vivantes , première étape de la tournée à la voile menée par l’association Blutopia le long de la façade atlantique, avec le soutien du Pacte européen pour le Climat. .
Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour
L’événement Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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