Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

A Saint-Jean-de-Luz, le cinéma Le Sélect accueillera le 30 juillet 2026 une projection en avant-première du documentaire Les bonnes vivantes , première étape de la tournée à la voile menée par l’association Blutopia le long de la façade atlantique, avec le soutien du Pacte européen pour le Climat. .

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour

L’événement Les bonnes vivantes un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque