Les bonsaïs du Plateau Le Chambon-sur-Lignon
Les bonsaïs du Plateau Le Chambon-sur-Lignon jeudi 22 octobre 2026.
Les bonsaïs du Plateau
Office de tourisme Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22
Une magnifique expo proposée par le club de bonsaïs du Plateau.
English :
A magnificent exhibition put on by the Plateau bonsai club.
