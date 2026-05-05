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Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers

Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24800 Thiviers

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif

Thiviers

Les Boucan Folie montent sur scène

Salle des fêtes Thiviers Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Pièce de théâtre pour soutenir la grande fête populaire du Périgord.   .

Salle des fêtes Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Boucan Folie montent sur scène

L’événement Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers a été mis à jour le 2026-04-28 par Isle-Auvézère

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