Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers
Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers samedi 9 mai 2026.
Thiviers
Les Boucan Folie montent sur scène
Salle des fêtes Thiviers Dordogne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Pièce de théâtre pour soutenir la grande fête populaire du Périgord. .
Salle des fêtes Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Boucan Folie montent sur scène
L’événement Les Boucan Folie montent sur scène Thiviers a été mis à jour le 2026-04-28 par Isle-Auvézère
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