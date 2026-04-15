Les bouchées doubles, Salle La Domitienne, Codognan (30), Codognan

Les bouchées doubles Mardi 10 novembre, 15h00 Salle La Domitienne, Codognan (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T15:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T15:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:00:00+01:00

Vous êtes producteur, transformateur alimentaire, professionnel des métiers de bouche, restaurateur, gestionnaire de restauration collective, distributeur ou acteur de la solidarité alimentaire de l’est héraultais et de l’ouest gardois ?*

Développez vos partenariats commerciaux de proximité en participant gratuitement aux rencontres professionnelles du local « Les Bouchées doubles » en Vidourle Camargue !

Au programme :

– Un speed meeting pour remplir son carnet d’adresse

– Des stands pour découvrir les fournisseurs et initiatives du territoire

– Un temps convivial pour échanger et déguster des produits locaux

Rendez-vous le mardi 10 novembre 2026 entre 15h et 18h à la salle La Domitienne à Codognan (30)

La demande d’inscription est obligatoire avant le 1er septembre 2026, alors remplissez dès aujourd’hui le formulaire ci-dessous. Cette demande sera ensuite étudiée avant validation définitive par les organisateurs.

Pour plus d’informations, contactez le 04 48 21 61 11.

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* Conditions de participation :

Les vendeurs : l’évènement est réservé aux professionnels localisés dans les intercommunalités de Pays de Sommières, Petite Camargue, Terre de Camargue, Lunel Agglo et Rhony Vistre Vidourle (retrouvez le détail sur la carte accessible ci-dessous). Dans le cas où les demandes dépasseraient les capacités de l’évènement, une sélection sera réalisée en fonction du caractère local des matières premières et de la représentativité et la diversité des produits proposés sur l’évènement.

Les acheteurs : l’évènement est réservé aux professionnels de l’ouest gardois et de l’est héraultais.

Initié par le PETR Vidourle Camargue, cet évènement est réalisé en partenariat avec les Chambres d’agriculture, de Commerce et d’Industrie, et des Métiers et de l’Artisanat 30 et 34 ainsi qu’avec le Civam bio 34 et la FD Civam 30.

Salle La Domitienne, Codognan (30) Salle La Domitienne, Codognan Codognan 30920 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-les-bouchees-doubles-en-vidourle-camargue-1770372920 »}]

Rencontres professionnelles du local en Vidourle Camargue