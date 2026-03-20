Les Bouchons de Joigny Joigny
Les Bouchons de Joigny Joigny vendredi 4 septembre 2026.
Les Bouchons de Joigny
Place du 1er RVY Quartier Rive Gauche Parc du Chapeau Joigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
11e édition des Bouchons de Joigny organisée par Les Vieilles Coquilles Icaunaises et l’Office de Tourisme de Joigny & du Jovinien. Bal et guinguette le samedi, reconstitution des bouchons le dimanche. Des centaines de véhicules défileront avant de prendre la pose le long des quais. Un spectacle qui émerveille les plus jeunes et qui fait retomber en enfants les plus âgés ! Jeudi 3 ciméma vendredi 4 diner-spectacle Souvenirs Souvenirs .
Place du 1er RVY Quartier Rive Gauche Parc du Chapeau Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 46 33 98
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English : Les Bouchons de Joigny
L’événement Les Bouchons de Joigny Joigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)