Les boucles des Cordeliers, 26e édition Morlaàs
samedi 17 octobre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Les boucles des Cordeliers, 26e édition
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Course solidaire.
16h marche 10 km 200D+ et course enfant (7/11 ans).
16h30 trail 18 km 400D+.
16h45 trail 11 km 330D+.
17h trail 5 km 200D+.
Soirée festive et 2 foodtrucks présents pour se restaurer. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les boucles des Cordeliers, 26e édition
L’événement Les boucles des Cordeliers, 26e édition Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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