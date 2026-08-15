Informations pratiques

Morlaàs

Les boucles des Cordeliers, 26e édition

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Course solidaire.

16h marche 10 km 200D+ et course enfant (7/11 ans).

16h30 trail 18 km 400D+.

16h45 trail 11 km 330D+.

17h trail 5 km 200D+.

Soirée festive et 2 foodtrucks présents pour se restaurer. .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Les boucles des Cordeliers, 26e édition

L’événement Les boucles des Cordeliers, 26e édition Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran