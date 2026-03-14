Les Bulles se racontent Visite guidée en groupe

3 lieu-dit la besace Lalobbe Ardennes

Tarif : 100 – 100 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

De 11 à 20 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01

Nous organisons des visites guidées de la cidrerie, pour vous présenter notre façon de travailler et les étapes nécessaires à l’élaboration de nos produits. Le matériel, les processus, les défis, nous vous expliquons tout et vos questions sont les bienvenues ! Organisation en trois séquences Cinébulles accueil et présentation du film sur l’histoire de l’entreprise et du cidre à Lalobbe (nouveau film), Visite guidée Visite du Verger du Léperon et de la Cidrerie, Atelier dégustations Dégustation d’une sélection de produits de notre gamme en boutique (5 produits). Visite d’environ 1 heure. Réservation obligatoire 03 24 52 80 82 | contact@lesbullesardennaises.com

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3 lieu-dit la besace Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 80 82 contact@lesbullesardennaises.com

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English :

We organize guided tours of the cider house, to show you how we work and the steps involved in making our products. The equipment, the processes, the challenges we’ll explain it all, and your questions are welcome! Organization in three sequences: Cinébulles: welcome and presentation of the film on the history of the company and of cider at Lalobbe (new film), Guided tour: visit of the Verger du Léperon and the Cidrerie, Tasting workshop: Tasting of a selection of products from our boutique range (5 products). Visit approx. 1 hour. Booking essential 03 24 52 80 82 | contact@lesbullesardennaises.com

L’événement Les Bulles se racontent Visite guidée en groupe Lalobbe a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme