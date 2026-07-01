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Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver !, Étang de la Galiotte, Carrières-sous-Poissy

samedi 19 septembre 2026 · Étang de la Galiotte · Carrières-sous-Poissy

Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver !, Étang de la Galiotte, Carrières-sous-Poissy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Étang de la Galiotte
Adresse
Chemin de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy
Ville
78955 Carrières-sous-Poissy
Département
Yvelines

Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver ! 19 et 20 septembre Étang de la Galiotte Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Nous proposons la visite de 8 à 10 cabanes flottantes sur l’étang de la Galiotte, ainsi que la découverte de photos témoignant de la richesse architecturale, faunistique de ce lieu naturel à préserver.
Des photos grand format seront accrochées tout au long de la promenade d’environ 1 km. Ce sera l’occasion de rencontrer les habitats de ces chalets insolites et menacés.

Étang de la Galiotte Chemin de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 06 74 98 63 40 https://galiotte.net Les chalets flottants de l’Étang de la Galiotte sont patrimoine unique des Yvelines, en plein cœur du Parc Naturel Sensible du Peuple de l’herbe. Ces maisons flottantes traditionnelles sont originellement des cabanes de pêcheurs présentes depuis les années 60. Parking à proximité.
RER A et J, station Poissy à 15 minutes
Circuit commenté « Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver »

©Noël Bouttier

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