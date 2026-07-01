Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver !, Étang de la Galiotte, Carrières-sous-Poissy

Informations pratiques

Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver ! 19 et 20 septembre Étang de la Galiotte Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Nous proposons la visite de 8 à 10 cabanes flottantes sur l’étang de la Galiotte, ainsi que la découverte de photos témoignant de la richesse architecturale, faunistique de ce lieu naturel à préserver.

Des photos grand format seront accrochées tout au long de la promenade d’environ 1 km. Ce sera l’occasion de rencontrer les habitats de ces chalets insolites et menacés.

Étang de la Galiotte Chemin de la Galiotte 78955 Carrieres sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 06 74 98 63 40 https://galiotte.net Les chalets flottants de l’Étang de la Galiotte sont patrimoine unique des Yvelines, en plein cœur du Parc Naturel Sensible du Peuple de l’herbe. Ces maisons flottantes traditionnelles sont originellement des cabanes de pêcheurs présentes depuis les années 60. Parking à proximité.

RER A et J, station Poissy à 15 minutes

Circuit commenté « Les cabanes de la Galiotte, un joyau à préserver »

©Noël Bouttier