Saint-Genou

Les Cafés du Rock El Baboon

10 Boulevard Rabelais Saint-Genou Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les cafés du rock reviennent en 2026 pour une nouvelle édition ! Nouveauté de cette année toutes les dates auront lieu du 24 juin au 9 juillet dans les 11 communes du territoire ! Tous les concerts sont gratuits et commenceront à 20h30, il est possible de se restaurer sur place.

Concert de El Baboon Blues and Rock’n roll. .

10 Boulevard Rabelais Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11

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English :

Les cafés du rock return in 2026 for a new edition! New this year: all dates will take place from June 24 to July 9 in the 11 towns and villages of the region! All concerts are free and start at 8:30pm, with food and drink available on site.

L’événement Les Cafés du Rock El Baboon Saint-Genou a été mis à jour le 2026-06-10 par BERRY