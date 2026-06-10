Les Cafés du Rock El Baboon Saint-Genou
Les Cafés du Rock El Baboon Saint-Genou jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Genou
Les Cafés du Rock El Baboon
10 Boulevard Rabelais Saint-Genou Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les cafés du rock reviennent en 2026 pour une nouvelle édition ! Nouveauté de cette année toutes les dates auront lieu du 24 juin au 9 juillet dans les 11 communes du territoire ! Tous les concerts sont gratuits et commenceront à 20h30, il est possible de se restaurer sur place.
Concert de El Baboon Blues and Rock’n roll. .
10 Boulevard Rabelais Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 91 11
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English :
Les cafés du rock return in 2026 for a new edition! New this year: all dates will take place from June 24 to July 9 in the 11 towns and villages of the region! All concerts are free and start at 8:30pm, with food and drink available on site.
L’événement Les Cafés du Rock El Baboon Saint-Genou a été mis à jour le 2026-06-10 par BERRY
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