Einville-au-Jard

Les caisses à savon en folie

Einville au Jard Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Dimanche 28 juin de 10h à 18h à Einville-au-Jard

Venez en famille, entre amis et avec le sourire, participer à la course de caisse à savon et découvrez un parcours avec de nouveaux obstacles.

Profitez d’une journée sous le signe du sourire et de la bonne humeur au profit de l’institut de cancérologie de Lorraine. Petite restauration sur place tout au long de la journée. Renseignements par téléphone au 06 52 87 29 85Tout public

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Einville au Jard Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 87 29 85 aufilducoeu54@gmail.com

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English :

Sunday June 28 from 10am to 6pm in Einville-au-Jard

Come with family, friends and a smile, take part in the soapbox race and discover a course with new obstacles.

Enjoy a day of smiles and good spirits in aid of the Lorraine Cancer Institute. Catering available all day long. For further information, call 06 52 87 29 85

L’événement Les caisses à savon en folie Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS