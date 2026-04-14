Les Castors du Thouaret, Monastère de la Coindrie, Luzay (79), Luzay

Les Castors du Thouaret Samedi 30 mai, 09h30 Monastère de la Coindrie, Luzay (79) Deux-Sèvres

Gratuit sur inscription auprès de la Maison du Thouarsais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Ils sont présents sur le Thouaret à Luzay depuis 2010. Éradiqués, ils recolonisent la rivière jusqu’à être remontés quasiment aux sources. Cette espèce parapluie profite d’une rivière encore assez préservée sur ce territoire au profit de la biodiversité locale. Lors d’une boucle pédestre le long de la rivière, vous découvrirez et apprendrez à reconnaître les traces de leur passage.

Monastère de la Coindrie, Luzay (79) Monastère de la Coindrie, Luzay (79) Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549661765 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonduthouarsais.com »}]

La vallée du Thouaret abrite des Castors en reconquête de leur milieu depuis 2010. Thouaret Trame verte et bleue

Anthony RARD