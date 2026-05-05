Les Chaillées de l’enfer, CinéPilat, Pélussin

Les Chaillées de l’enfer Jeudi 7 mai, 20h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:42:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T21:42:00+02:00

Jeudi du Doc: séance présentée et suivie d’une dégustation-échange en présence de vignerons.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=V4ILV »}]

Jeudi du doc – Dans le domaine mythique de la vigneronne Christine Vernay, des femmes et des hommes travaillent au rythme des saisons les pentes escarpées de la Côte-Rôtie et du Condrieu. Ensemble … CinéPilat Les Chaillées de l’enfer