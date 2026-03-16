Les champignons d’Acheux-en-Vimeu

Rue du Château Acheux-en-Vimeu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:00:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-24

[Sortie champignons]

Le temps d’une matinée, venez découvrir le monde merveilleux des champignons. Parfois toxiques ou, au contraire, comestibles, apprenez à les reconnaître facilement avec des experts et devenez imbattable sur les espèces présentes dans la Vallée de la Trie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-acheux-en-vimeu/

Rdv devant le château, rue du Château

[Sortie champignons]

Le temps d’une matinée, venez découvrir le monde merveilleux des champignons. Parfois toxiques ou, au contraire, comestibles, apprenez à les reconnaître facilement avec des experts et devenez imbattable sur les espèces présentes dans la Vallée de la Trie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-acheux-en-vimeu/

Rdv devant le château, rue du Château .

Rue du Château Acheux-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Mushroom outing]

Spend a morning discovering the wonderful world of mushrooms. Whether poisonous or edible, learn how to recognize them with the help of experts, and become an expert on the species found in the Vallée de la Trie.

Good to know:

Free

Duration: 3 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-acheux-en-vimeu/

Meeting point in front of the château, rue du Château

L’événement Les champignons d’Acheux-en-Vimeu Acheux-en-Vimeu a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées