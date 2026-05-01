Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe

Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.

Ville : 72430 Fercé-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Fercé-sur-Sarthe

Les Champs Magnétiques

Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Les Champs Magnétiques
La culture ne vit pas qu’en ville. Elle pousse aussi dans les villages. Elle rassemble, elle surprend, elle fait vibrer les places, les champs, les esprits. Et pendant un week-end, Fercé-sur-Sarthe devient un aimant à artistes, à curieux, à passionnés.

Concerts. Expos. Rencontres. Créations inattendues.
La 5e édition se prépare. Et elle s’annonce intense.   .

Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire   contact@leschampsmagnetiques.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magnetic Fields

L’événement Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Sarthe

À voir aussi à Fercé-sur-Sarthe (Sarthe)