Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe
Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.
Fercé-sur-Sarthe
Les Champs Magnétiques
Fercé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les Champs Magnétiques
La culture ne vit pas qu’en ville. Elle pousse aussi dans les villages. Elle rassemble, elle surprend, elle fait vibrer les places, les champs, les esprits. Et pendant un week-end, Fercé-sur-Sarthe devient un aimant à artistes, à curieux, à passionnés.
Concerts. Expos. Rencontres. Créations inattendues.
La 5e édition se prépare. Et elle s’annonce intense. .
Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@leschampsmagnetiques.net
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English :
Magnetic Fields
L’événement Les Champs Magnétiques Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Vallée de la Sarthe
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