Les Chansonniers Manu Tchao Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Les Chansonniers Manu Tchao

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01 20:30:00

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Loin de la vulgarité ambiante et du tintamarre assourdissant de l’information permanente, ces mousquetaires de l’humour mettent joyeusement le doigt là où ça fait rire… Et souvent réfléchir. Bien braire et laisse rire telle est la devise du théâtre qui ne s’en prive pas depuis plus d’un siècle ! Du haut de plus de cinquante années d’observation politique, Jacques MAILHOT, qui a vu défiler les plus et les moins de la Vème République, a peaufiné un spectacle à la fois incisif et désopilant de nos institutions. Avec la brillante complicité de ses compagnons de toujours, Michel GUIDONI, Florence BRUNOLD et Gilles DÉTROIT, il nous propose de regarder une fois encore la politique au fond des yeux. Avec plus que jamais l’irremplaçable acuité des Chansonniers et le charme de textes ciselés et bien écrits…

Une soirée hilarante ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Chansonniers Manu Tchao

L’événement Les Chansonniers Manu Tchao Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz