Les chants de la Casamance Vabres-l’Abbaye
Les chants de la Casamance Vabres-l’Abbaye vendredi 29 mai 2026.
Vabres-l’Abbaye
Les chants de la Casamance
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez écouter Papice raconter sa Casamance, une belle région du Sénégal.
Les chants de la Casamance avec Papice Sonko (chanteur) et Alassane Ndiaye (guitariste).
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert. 10 .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 30 01 47 69 MaisondesEchevins12400@gmail.com
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English :
Come and listen to Papice tell the story of his Casamance, a beautiful region of Senegal.
L’événement Les chants de la Casamance Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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