Vabres-l’Abbaye

Les chants de la Casamance

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez écouter Papice raconter sa Casamance, une belle région du Sénégal.

Les chants de la Casamance avec Papice Sonko (chanteur) et Alassane Ndiaye (guitariste).

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert. 10 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie +33 6 30 01 47 69 MaisondesEchevins12400@gmail.com

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English :

Come and listen to Papice tell the story of his Casamance, a beautiful region of Senegal.

L’événement Les chants de la Casamance Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)