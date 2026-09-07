Les châteaux disparus, Communs de Moulignon, Saint-Fargeau-Ponthierry

Informations pratiques

Les châteaux disparus Dimanche 20 septembre, 10h00 Communs de Moulignon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez pour une balade de 3 à 5 km à la découverte des châteaux aujourd’hui disparus de Saint-Fargeau-Ponthierry. À travers archives, anecdotes et traces encore visibles, redécouvrez votre quartier et l’histoire méconnue de nos hameaux sous un regard nouveau.

Communs de Moulignon 3 allée de l’abeille, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 Seine-et-Marne Île-de-France

Partez pour une balade de 3 à 5 km à la découverte des châteaux aujourd’hui disparus de Saint-Fargeau-Ponthierry. À travers archives, anecdotes et traces encore visibles, redécouvrez votre quartier…

©villedeSaint-Fargeau-Ponthierry