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AGENDA · Plougasnou

Les Châteaux Engloutis Promenade de la Méloine Plougasnou

mercredi 15 juillet 2026 · Promenade de la Méloine · Plougasnou

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Promenade de la Méloine
Adresse
Plage de Primel-Trégastel
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Les Châteaux Engloutis

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 13:45:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-13

Un concours de châteaux de sable peu ordinaire le plus résistant à la montée de la mer sera le gagnant !

Les concurrents devront ainsi construire le château qui résistera le plus longtemps à la marée montante (et non pas le plus beau !). Chaque équipe devra rivaliser d’ingéniosité pour protéger le drapeau qu’elle plantera au sommet de son édifice éphémère. La dernière construction avec un drapeau encore en place sera la gagnante, et recevra un lot en récompense.

Gratuit. Ouvert à tous enfants et adultes. Inscription sur place. Organisé par Primel Animations.   .

Promenade de la Méloine Plage de Primel-Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Les Châteaux Engloutis Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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