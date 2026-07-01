Les chauves-souris du Dévoluy, Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier, Le Dévoluy

mercredi 8 juillet 2026 · Le Dévoluy - Hameau de Saint Disdier · Le Dévoluy

Informations pratiques

Les chauves-souris du Dévoluy Mercredi 8 juillet, 18h30 Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier Hautes-Alpes

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00

Soirée découverte des chauves-souris

18h30 – 19h30 : Conférence/diaporama

20h00 – 21h00 : Repas tiré du sac à prévoir

21h00 – 23h00 : Suivis participatifs : Comptage en sortie de gîte

Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier Hameau de Saint Disdier – Salle des Fêtes Le Dévoluy 05250 Saint-Disdier Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 58 91 91 »}]

Conférence et sciences participatives Chauves-souris Conférence

SMIGIBA