Les chauves-souris du Dévoluy, Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier, Le Dévoluy
mercredi 8 juillet 2026 · Le Dévoluy - Hameau de Saint Disdier · Le Dévoluy
Informations pratiques
Les chauves-souris du Dévoluy Mercredi 8 juillet, 18h30 Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier Hautes-Alpes
Entrée libre – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T23:00:00+02:00
Soirée découverte des chauves-souris
18h30 – 19h30 : Conférence/diaporama
20h00 – 21h00 : Repas tiré du sac à prévoir
21h00 – 23h00 : Suivis participatifs : Comptage en sortie de gîte
Le Dévoluy – Hameau de Saint Disdier Hameau de Saint Disdier – Salle des Fêtes Le Dévoluy 05250 Saint-Disdier Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 58 91 91 »}]
Conférence et sciences participatives Chauves-souris Conférence
SMIGIBA