Les chauves-souris et la petite faune nocturne, ENS Moulin de la Porte, Estouy

Informations pratiques

Les chauves-souris et la petite faune nocturne Samedi 22 août, 20h30 ENS Moulin de la Porte Loiret

Gratuit – Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Alors que le soleil se couche au cœur du marais, découvrez le monde des chauves-souris autour d’un conte, avant de partir à leur rencontre à la lumière des lampes-torches ! Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels en partenariat avec le SMORE. Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi au 06 15 77 44 35 ou par mail à secretariat@smore.fr – Préconisation : Lampe torche – Animation proposée dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

ENS Moulin de la Porte Moulin de la Porte, Estouy Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 77 44 35 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@smore.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariat@smore.fr »}]

Découvrez le monde des chauves-souris autour d’un conte, avant de partir à leur rencontre marais chauves-souris

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