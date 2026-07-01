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Les chauves-souris et la petite faune nocturne, ENS Moulin de la Porte, Estouy

samedi 22 août 2026 · ENS Moulin de la Porte · Estouy

Les chauves-souris et la petite faune nocturne, ENS Moulin de la Porte, Estouy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
ENS Moulin de la Porte
Adresse
Moulin de la Porte, Estouy
Ville
45300 Estouy
Département
Loiret
Tarif
Gratuit - Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi

Les chauves-souris et la petite faune nocturne Samedi 22 août, 20h30 ENS Moulin de la Porte Loiret

Gratuit – Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Alors que le soleil se couche au cœur du marais, découvrez le monde des chauves-souris autour d’un conte, avant de partir à leur rencontre à la lumière des lampes-torches ! Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels en partenariat avec le SMORE. Renseignements et inscription obligatoire avant la veille à midi au 06 15 77 44 35 ou par mail à secretariat@smore.fr – Préconisation : Lampe torche – Animation proposée dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

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Découvrez le monde des chauves-souris autour d’un conte, avant de partir à leur rencontre marais chauves-souris

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