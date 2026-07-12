Informations pratiques

Estouy

Nuit internationale de la chauve-souris

5B Rue du Petit Monceau Estouy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire invite le public à une balade nature contée le samedi 22 août à 20h30 à Estouy ! Une immersion gratuite de 2 km au cœur de l’Espace Naturel Sensible du Marais du Moulin de la Porte.

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le SMORE organisent un rendez-vous nocturne unique à Estouy le samedi 22 août à 20h30. Cet événement gratuit convie les petits et grands à célébrer la Nuit internationale de la chauve-souris à l’Espace Naturel Sensible du Marais du Moulin de la Porte. Un conte au crépuscule lance la soirée au cœur d’une zone humide de 20 hectares, avant une exploration de 2 km à la lueur des lampes-torches. Les participants découvrent la petite faune nocturne et les secrets de ces mammifères volants fascinants. Équipement de marche, vêtements adaptés et lampes sont requis pour cette aventure immersive de 2 heures. L’inscription obligatoire s’effectue avant le 21 août à midi au 06 15 77 44 35 ou par mail à secretariat@smore.fr. .

5B Rue du Petit Monceau Estouy 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35 secretariat@smore.fr

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English :

%C0 To celebrate International Bat Night, the Centre-Val de Loire Nature Conservancy invites the public to a nature walk with storytelling on Saturday, August 22, at 8:30 p.m. in Estouy! A free 2-kilometer journey into the heart of the Marais du Moulin de la Porte Sensitive Natural Area.

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Estouy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND PITHIVERAIS