Les chauves-souris vous sourient, Goudargues, Goudargues

Informations pratiques

Les chauves-souris vous sourient Jeudi 20 août, 19h00 Goudargues Gard

sortie gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Venez vous balader au bord de l’eau, sous les peupliers, jusqu’à la tombée de la nuit. Là, dans un silence magique, vous assisterez à un spectacle époustouflant : voltiges, acrobaties et pirouettes aériennes… Les chauves-souris vous offrent un show unique et fascinant !

Goudargues Goudargues Goudargues 30630 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0448270100 »}, {« type »: « email », « value »: « a.barron@gorgesdugardon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gorgesdugardon.fr/evenement/les-chauves-souris-vous-sourient-2/ »}]

Découverte des chauves-souris en bord de Cèze rivière cours d’eau