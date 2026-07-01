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Les chauves-souris vous sourient, Goudargues, Goudargues

jeudi 20 août 2026 · Goudargues

Les chauves-souris vous sourient, Goudargues, Goudargues

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Goudargues
Adresse
Goudargues
Ville
30630 Goudargues
Département
Gard
Tarif
sortie gratuite sur réservation

Les chauves-souris vous sourient Jeudi 20 août, 19h00 Goudargues Gard

sortie gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:30:00+02:00

Venez vous balader au bord de l’eau, sous les peupliers, jusqu’à la tombée de la nuit. Là, dans un silence magique, vous assisterez à un spectacle époustouflant : voltiges, acrobaties et pirouettes aériennes… Les chauves-souris vous offrent un show unique et fascinant !

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Découverte des chauves-souris en bord de Cèze rivière cours d’eau