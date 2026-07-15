Les chemins du Graal avec Marie Semaille éveilleuse d’histoire Rue de Brocéliande Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Les chemins du Graal avec Marie Semaille éveilleuse d’histoire

Rue de Brocéliande Les halles Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Val sans Retour est sans doute le site le plus connu et le plus convoité de Brocéliande. C’est aussi l’un des plus fréquentés. C’est pourquoi ce parcours est proposé en horaires décalés, lorsque la lumière s’adoucit et que les chemins retrouvent un peu de calme.

Du Val sans Retour à l’église de Tréhorenteuc, deux regards se répondent. D’un côté, le paysage qui a nourri les récits arthuriens. De l’autre, l’interprétation qu’en proposa au XXe siècle l’abbé Henri Gillard, prêtre, bâtisseur et véritable artiste.

Ce parcours déplie les légendes bien au-delà du simple récit il interroge les symboles, leur réception, leur réinterprétation et leur puissance.

Comme dans chacun des parcours de Marie Semaille, l’histoire dialogue avec l’histoire de l’art. Au fil de la balade, des reproductions d’œuvre.

-> 3h de balade

-> parcours escarpé, bonnes chaussures demandées, non accessible en poussette

A 10h le mercredi, 17h le vendredi et dimanche. Sur réservation. .

Rue de Brocéliande Les halles Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 89 32 50 39

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English :

L’événement Les chemins du Graal avec Marie Semaille éveilleuse d’histoire Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande