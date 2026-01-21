Les chemins du patrimoine

Place des arcades Castelnau-de-Montmiral Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Grâce à un jeu de piste, parcourez la cité médiévale de Castelnau de Montmiral à la recherche de détails d’art et d’architecture révélant son riche patrimoine.

.

Place des arcades Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie musicales.de.montmiral@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the help of a treasure hunt, explore the medieval town of Castelnau de Montmiral in search of details of art and architecture that reveal its rich heritage.

L’événement Les chemins du patrimoine Castelnau-de-Montmiral a été mis à jour le 2026-01-21 par Tarn Attractivité