Les chemins du patrimoine Castelnau-de-Montmiral jeudi 16 juillet 2026.
Place des arcades Castelnau-de-Montmiral Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Grâce à un jeu de piste, parcourez la cité médiévale de Castelnau de Montmiral à la recherche de détails d’art et d’architecture révélant son riche patrimoine.
Place des arcades Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie musicales.de.montmiral@gmail.com
English :
With the help of a treasure hunt, explore the medieval town of Castelnau de Montmiral in search of details of art and architecture that reveal its rich heritage.
