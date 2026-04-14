Les chênes au parc Blandan, Parc Blandan, Lyon

Les chênes au parc Blandan Samedi 6 juin, 09h00 Parc Blandan Métropole de Lyon

Sur réservation : https://adpb.garradin.eu/m/bookings/?event=3b005ce9-026a-4dc7-8c0a-df32211e4c3f

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Chêne vert, d’Amérique ou à feuille de châtaigner, chêne rouge, pubescent mais aussi chêne chevelu ou sessile…

Le Pa​rc Blandan abrite de nombreuses variétés de chênes qui ne demandent qu’à se développer.​

En attendant de profiter de leur ombr​e bienfaisante, venez les découvrir lors d’une visite guidée.

Entrée Parvis Sardou

Parc Blandan 42 rue Victorien Sardou lyon 7 Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://parcblandan.fr/ Parc urbain aménagé sur l’ancien site de la caserne sergent Blandan Bus C7 (arrêt Lamothe), Métro D (station Garibaldi), et tramway T2 (arrêts Jean Macé ou route de Vienne)

Chêne vert, d’Amérique ou à feuille de châtaigner, chêne rouge, pubescent mais aussi chêne chevelu ou sessile…

©