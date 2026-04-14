Les chênes au parc Blandan, Parc Blandan, Lyon
Les chênes au parc Blandan, Parc Blandan, Lyon samedi 6 juin 2026.
Les chênes au parc Blandan Samedi 6 juin, 09h00 Parc Blandan Métropole de Lyon
Sur réservation : https://adpb.garradin.eu/m/bookings/?event=3b005ce9-026a-4dc7-8c0a-df32211e4c3f
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Chêne vert, d’Amérique ou à feuille de châtaigner, chêne rouge, pubescent mais aussi chêne chevelu ou sessile…
Le Parc Blandan abrite de nombreuses variétés de chênes qui ne demandent qu’à se développer.
En attendant de profiter de leur ombre bienfaisante, venez les découvrir lors d’une visite guidée.
Entrée Parvis Sardou
Parc Blandan 42 rue Victorien Sardou lyon 7 Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://parcblandan.fr/ Parc urbain aménagé sur l’ancien site de la caserne sergent Blandan Bus C7 (arrêt Lamothe), Métro D (station Garibaldi), et tramway T2 (arrêts Jean Macé ou route de Vienne)
Chêne vert, d’Amérique ou à feuille de châtaigner, chêne rouge, pubescent mais aussi chêne chevelu ou sessile…
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