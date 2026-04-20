LES CHEVALIERS DE LA TABLE TRES TRES RONDE Le Patio Rennes 28 mai – 11 juin Ille-et-Vilaine

Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans.

Un spectacle musical très très librement inspiré des Monty Python ! Mise en scène par Maïlis Dupont.

### Résumé

En 93 après J.-C., le roi Arthur part sur les routes pour convier à sa table très très ronde les chevaliers les plus courageux d’Angleterre. Son périple sera semé d’embûches, mais aurait-il pu les éviter s’il était monté à dos d’hirondelle ? L’histoire nous le dira peut-être…

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### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires

• Rhapsody !

• CORPO.

• Madame Sans-Gêne

• Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T22:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/les-chevaliers-de-la-table-tres-tres-ronde

Le Patio 1 Sq. de Terre-Neuve, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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