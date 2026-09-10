Les chevaux et les humains avec Martine Hausberger, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Les chevaux et les humains avec Martine Hausberger Mercredi 28 octobre, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Stress, colère, fatigue ou peine : ils savent repérer ce que nous ressentons. Venez découvrir les étonnantes capacités des chevaux et leurs talents méconnus.

Une chouette conférence avec Martine Hausberger, éthologue et directrice de recherche au CNRS qui a voué sa carrière à la compréhension animale.

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Une chouette conférence animée par Jessie Magana, autrice jeunesse, et interprétée en LSF (langue des signes française).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Les chevaux perçoivent nos émotions avec une étonnante sensibilité. Si votre cœur bat fort, il est possible qu’un cheval, même situé à plusieurs dizaines de mètres de vous, s’en inquièt

Julien Mignot