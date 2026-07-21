Informations pratiques

Les Aynans

Les Chèvres de la Tuilerie

23 Rue de la Tuilerie Les Aynans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Les Chèvres de la Tuilerie vous ouvrent leurs portes.

Le dimanche 16 août 2026 de 10h30 à 17h30.

Rendez-vous au 23 rue de la Tuilerie, 70200 Les Aynans.

‍ Au programme: producteurs locaux, artisans et acteurs du bien-être, possibilité d’assister au goûter des animaux entre 16h et 17h30, animations et tombola.

️ Restauration possible sur place.

Pour plus de renseignements 06 79 14 50 01 / leschevres.delatuilerie@gmail.com .

23 Rue de la Tuilerie Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 14 50 01 leschevres.delatuilerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Chèvres de la Tuilerie

L’événement Les Chèvres de la Tuilerie Les Aynans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE