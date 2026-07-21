Les Chèvres de la Tuilerie Les Aynans
dimanche 16 août 2026 · Les Aynans
Informations pratiques
Les Aynans
Les Chèvres de la Tuilerie
23 Rue de la Tuilerie Les Aynans Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Les Chèvres de la Tuilerie vous ouvrent leurs portes.
Le dimanche 16 août 2026 de 10h30 à 17h30.
Rendez-vous au 23 rue de la Tuilerie, 70200 Les Aynans.
Au programme: producteurs locaux, artisans et acteurs du bien-être, possibilité d’assister au goûter des animaux entre 16h et 17h30, animations et tombola.
️ Restauration possible sur place.
Pour plus de renseignements 06 79 14 50 01 / leschevres.delatuilerie@gmail.com .
23 Rue de la Tuilerie Les Aynans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 14 50 01 leschevres.delatuilerie@gmail.com
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English : Les Chèvres de la Tuilerie
L’événement Les Chèvres de la Tuilerie Les Aynans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE