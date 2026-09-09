UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Les Chicoufs Troyes

samedi 12 septembre 2026 · Troyes

Les Chicoufs Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Troyes

Les Chicoufs

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Chic ils arrivent, Ouf ils repartent!
Mais vivement qu’ils reviennent…Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!!

Grands parents venez revivre en direct live
vos aventures et émotions du premier petit enfant à l’aîné ado qui ne vous calcule plus
la première garde aux enjeux considérables, les suivantes qui maintiennent la pression et le plaisir avec les contes (le petit chaperon rouge version pied noir ), la fête foraine, l’aire de jeux …
Quadras venez goûter vos madeleines de Proust (plateau télé devant Dorothée chez Papi et Mami)
Quinquas, venez voir ce qui risque de vous attendre.

Un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir en famille pour se faire du bien !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Chicoufs Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)