Informations pratiques

Troyes

Les Chicoufs

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Chic ils arrivent, Ouf ils repartent!

Mais vivement qu’ils reviennent…Qui donc ? Les petits enfants bien sûr !!!



Grands parents venez revivre en direct live

vos aventures et émotions du premier petit enfant à l’aîné ado qui ne vous calcule plus

la première garde aux enjeux considérables, les suivantes qui maintiennent la pression et le plaisir avec les contes (le petit chaperon rouge version pied noir ), la fête foraine, l’aire de jeux …

Quadras venez goûter vos madeleines de Proust (plateau télé devant Dorothée chez Papi et Mami)

Quinquas, venez voir ce qui risque de vous attendre.



Un spectacle dynamique, drôle et émouvant à voir en famille pour se faire du bien ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Les Chicoufs Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne