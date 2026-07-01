Les Chiffonnées du vocal en spectacle ! L’escale à bières Bellegarde-en-Diois

Informations pratiques

Bellegarde-en-Diois

Les Chiffonnées du vocal en spectacle !

L’escale à bières 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Animations et spectacle en chansons ! Petite restauration sur place, chapeau pour les artistes, ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h30.

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L’escale à bières 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96

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English :

Entertainment and a musical performance! Light refreshments available on site; donations for the performers; doors open at 6:00 p.m. and the show starts at 7:30 p.m.

L’événement Les Chiffonnées du vocal en spectacle ! Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois