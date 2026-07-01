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Les Chiffonnées du vocal en spectacle ! L’escale à bières Bellegarde-en-Diois

samedi 25 juillet 2026 · L'escale à bières · Bellegarde-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'escale à bières
Adresse
2085 route des lavandes
Ville
26470 Bellegarde-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Bellegarde-en-Diois

Les Chiffonnées du vocal en spectacle !

L’escale à bières 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Animations et spectacle en chansons ! Petite restauration sur place, chapeau pour les artistes, ouverture des portes à 18h et début du spectacle à 19h30.
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L’escale à bières 2085 route des lavandes Bellegarde-en-Diois 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 88 14 96 

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English :

Entertainment and a musical performance! Light refreshments available on site; donations for the performers; doors open at 6:00 p.m. and the show starts at 7:30 p.m.

L’événement Les Chiffonnées du vocal en spectacle ! Bellegarde-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois