Hambye

Les chimères de l’abbaye Spectacle de fin de séjour

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Du 6 au 11 juillet, l’abbaye de Hambye devient le terrain de jeu créatif d’un camp artistique dédié aux adolescents. Encadrés par l’accueil de loisirs de Tessy Bocage et la compagnie Chimères et Singulières, les jeunes investissent le site pour imaginer et concevoir un spectacle original.

Théâtre, musique et arts équestres se mêlent au fil de la semaine dans ce lieu patrimonial inspirant, donnant naissance à une création collective unique.

Le spectacle de fin de séjour, gratuit et ouvert à tous, sera présenté le samedi 11 juillet à 18h.

Réservation conseillée. .

7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 76 92 abbaye.hambye@manche.fr

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English : Les chimères de l’abbaye Spectacle de fin de séjour

L’événement Les chimères de l’abbaye Spectacle de fin de séjour Hambye a été mis à jour le 2026-04-30 par Réseau Sites et Musées