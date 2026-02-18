Les Chorégies bisontines place du théâtre Besançon

Les Chorégies bisontines

Festival Les Chorégies bisontines: 2 scènes, 2 choraokés, plus de 30 concerts et près de 1500 choristes

Les Chorégies bisontines fêtent la diversité du chant choral !

Durant 2 jours, les voix résonnent à travers le Kursaal chanson, gospel, jazz, musique sacrée… les concerts s’enchaînent et les publics se croisent.

Le festival est l’occasion de découvrir la richesse du chant choral à travers les différents répertoires, directions de chœur, tenues, placements scéniques, des enfants aux séniors, d’un ensemble de quelques chanteurs à un chœur de 200 choristes, réunis par la même passion et l’envie de la partager.

En amont des concerts, le festival propose des déjeuners choraoké ouverts à toutes et tous. En karaoké version collective, c’est une invitation à chanter ensemble sans micro avec les paroles projetées sur un grand écran.

Vous souhaitez participer avec votre chœur ?

Cet évènement permet à tous types de chorales de chanter durant 30 à 45 minutes sur la scène du Grand Kursaal ou en salle Proudhon. Les candidatures sont ouvertes jusqu’à ce que la programmation soit complète inscription via la fiche visible sur notre site internet.

Participation aux frais de 50€/chœur

Chaque année, le festival propose un chant commun repris par l’ensemble des chœurs présents. Cette année, Sleeping away (crier la vie) de Moby et Mylène Farmer est à l’honneur. .

place du théâtre Kursaal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 98 99 54 chantez25000@hotmail.fr

