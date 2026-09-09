Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Les Chrétiens d’Orient en France

4 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Des premiers siècles de notre ère jusqu’à l’Alsace d’aujourd’hui, partez à la découverte de plus de 2 000 ans d’histoire aux côtés de l’historien Joseph Yacoub. Une conférence passionnante pour mieux comprendre l’héritage, les migrations et la richesse culturelle des Chrétiens d’Orient.

Conférence Les Chrétiens d’Orient en France

Des premiers siècles de notre ère jusqu’à l’Alsace d’aujourd’hui, partez à la découverte de plus de 2 000 ans d’histoire aux côtés de l’historien Joseph Yacoub. Une conférence passionnante pour mieux comprendre l’héritage, les migrations et la richesse culturelle des Chrétiens d’Orient.

Jeudi 8 octobre 2026 à 19h30

La Laube Salle Théophile Bader, Dambach-la-Ville

Entrée libre (placement libre) 0 .

4 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

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English :

From the early centuries of our era to present-day Alsace, join historian Joseph Yacoub on a journey through more than 2,000 years of history. A fascinating lecture to gain a deeper understanding of the heritage, migrations, and cultural richness of Eastern Christians.

L’événement Les Chrétiens d’Orient en France Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr