Les Chroniques de Barbey Carneville

Les Chroniques de Barbey

5 Le Château de Carneville Carneville Manche

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

2026-05-24

Les chroniques de Barbey, venez revivre les œuvres de Jules Barbey d’Aurevilly comme au XIXe !

Grand Goût-Thé (teurgoule, tartes, glaces…), avec

Diffusion du film participatif L’ensorcelée , rencontre avec l’ARCA. Expo photo par Aimeric PICOT en balade illustrée. Conte musical La vengeance d’une femme par Impasse des Vertus et représentation théâtrale du Rideau cramoisi par Emmanuel Pleintel.

En accès libre et gratuit, accessoires et tenues XIXe bienvenus si vous souhaitez vous immerger dans l’ambiance avec nous. .

5 Le Château de Carneville Carneville 50330 Manche Normandie +33 6 71 72 69 80 contact@chateaudecarneville.fr

