Les cinq sens au jardin des Evoissons, Le jardin des evoissons, Bergicourt

Les cinq sens au jardin des Evoissons 6 et 7 juin Le jardin des evoissons Somme

Libre participation à l’entretien du jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Créé au fil du temps, le Jardin des Évoissons est pensé comme un véritable tableau végétal où chaque massif met en valeur l’harmonie des couleurs, des feuillages et des floraisons. Au fil de la promenade, le regard découvre une grande diversité de plantes, de formes et de nuances qui se succèdent autour d’une maison à colombages, dans un décor traversé par la rivière « les Évoissons ».

Lors de la visite guidée, la propriétaire vous présentera l’histoire et la création du jardin ainsi que sa collection d’hydrangeas, de rosiers anciens, de plantes d’ombre et d’arbustes. Elle partagera sa passion du jardinage et expliquera les choix de plantations, l’organisation des massifs et l’évolution du jardin au fil des années.

Le samedi 6 et le dimanche 7 juin de 15 h à 18 h 30 :

Exposition-vente de trois peintres amateurs (acrylique) et de Domy de Hagstones et Gardes-temps, créatrice de bijoux fantaisie réalisés à partir d’éléments naturels.

Petite brocante pendant toute la saison d’ouverture du jardin.

Au jardin sont également proposés le miel de la Miellerie des Évoissons ainsi que le cidre, le jus de pomme, le vinaigre de cidre et les cornichons de la Ferme Bio des Évoissons (Bergicourt). Des plantes issues du jardin seront aussi disponibles à la vente.

Ouverture du 6 juin au 18 octobre de 15 h à 18 h 30 les week-end et jours fériés et le reste de la semaine sur rendez-vous.

Le jardin des evoissons 56, rue de l’Abreuvoir, 80290 Bergicourt, Somme, Hauts-de-France Bergicourt 80290 Somme Hauts-de-France 06 78 17 74 94 Ce jardin est situé dans un petit village, niché dans une vallée étroite où coule la rivière « les Evoissons ». Il est agencé de deux façons : un jardin d’ombre dédié aux hydrangeas et autres plantes d’ombre et un jardin à la française, ensoleillé, qui s’intègre à la campagne environnante.

Créé au fil du temps, le Jardin des Évoissons est pensé comme un véritable tableau végétal où chaque massif met en valeur l’harmonie des couleurs, des feuillages et des floraisons.

©Sophie Parizat