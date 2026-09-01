Informations pratiques

La Londe-les-Maures

Les Circuits du Patrimoine De menhirs en chapelles, sur le chemin de la spiritualité en Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

En vous connectant sur www.cirkwi.com et en vous laissant guider, partez sur un circuit à la découverte du patrimoine religieux et spirituel de Méditerranée Porte des Maures, grâce à une sélection de sites incontournables ou méconnus.

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La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Les Circuits du Patrimoine: From menhirs to chapels, on the path of spirituality in the Mediterranean Porte des Maures

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L’événement Les Circuits du Patrimoine De menhirs en chapelles, sur le chemin de la spiritualité en Méditerranée Porte des Maures La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var