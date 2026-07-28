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AGENDA · La Londe-les-Maures

Visite guidée La mine de l’Argentière Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var · La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
Adresse
60 boulevard du Front de Mer
Ville
83250 La Londe-les-Maures
Département
Var
Tarif

La Londe-les-Maures

Visite guidée La mine de l’Argentière

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le plus important gisement de zinc d’Europe de la fin du XIXè siècle et une galerie conservant des vestiges antérieurs d’exploitation.
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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10  bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Guided tour: The Argentière mine

Discover Europe’s largest zinc deposit dating from the end of the 19th century and a gallery preserving the remains of earlier mining operations.

L’événement Visite guidée La mine de l’Argentière La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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