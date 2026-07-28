Visite guidée La mine de l’Argentière Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var · La Londe-les-Maures

Informations pratiques

La Londe-les-Maures

Visite guidée La mine de l’Argentière

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le plus important gisement de zinc d’Europe de la fin du XIXè siècle et une galerie conservant des vestiges antérieurs d’exploitation.

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Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Guided tour: The Argentière mine

Discover Europe’s largest zinc deposit dating from the end of the 19th century and a gallery preserving the remains of earlier mining operations.

L’événement Visite guidée La mine de l’Argentière La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var